Un navire romain vieux de 1.800 ans retrouvé en Méditerranée

Des plongeurs-chercheurs espagnols ont retrouvé non loin de l'île de Cabrera (îles Balnéaires) un navire datant de l'Empire romain, qui aurait sombré il y a environ 1 800 années.

À les en croire, le navire — chargé de plusieurs amphores antiques bien conservées — se retrouvait à 70 mètres de profondeur, écrit le journal El País.

« Autant qu'on sache, c'est la première fois qu'on a réussi à retrouver dans les eaux espagnoles un navire sombré dans un état de conservation aussi parfait », a souligné Javier Rodríguez, l'un des archéologues. Il est à noter qu'au total, 12 navires datant de l'Empire romain ont été retrouvés près de l'île de Cabrera.

Selon le journal, ce sont des pêcheurs locaux qui ont été les premiers à localiser le navire antique, des éclats d'amphores s'étant empêtrés dans leurs filets. Ainsi, un groupe de plongeurs-chercheurs s'est engagé en avril dernier à étudier la zone plus minutieusement à l'aide de deux robots sous-marins, qui ont réussi à filmer le fond marin en direct et à retrouver plusieurs amphores de tailles différentes ensevelies sous le sable.

Le navire retrouvé, poursuivent les chercheurs, pourrait dater du IIIe ou du IVe avant notre ère. Concernant les amphores qu'il transportait — environ 2 000 pièces au total —, elles pourraient provenir d'Afrique du Nord et du sud du Portugal.

En outre, les scientifiques supposent que le navire retrouvé, dont la longueur fait une vingtaine de mètres, soit la taille d'un navire marchand, assurait une liaison entre l'Afrique du Nord, l'Espagne, le sud de la France et la Rome antique. Il n'est pas exclu, poursuivent-ils, qu'il transportait du garum, le principal condiment utilisé à Rome dès la période étrusque et en Grèce antique.

« Les îles Balnéaires représentaient un refuge idéal pour les navires en cas d'intempérie. Il est possible que le navire n'ait pas réussi à les rejoindre en raison du mauvais temps et qu'il ait sombré non loin de la côte », a conclu M. Rodríguez.

