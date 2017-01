Un lanceur russe Soyouz décolle depuis le cosmodrome de Kourou

Un lanceur russe Soyouz CT-B avec un satellite espagnol Hispasat 36W-1 à son bord a décollé dans la nuit de vendredi à samedi depuis le cosmodrome de Kourou en Guyane française, annonce Arianespace.

Selon l'agence, le Soyouz devra mettre en orbite géostationnaire le satellite espagnol de télécommunication.

La charge utile à bord du Soyouz est de 3,34 tonnes.

L'Hispasat, opérateur espagnol de satellites de communication, est un leader dans la distribution de contenus en langue espagnole et portugaise. L'Hispasat 36W-1 permettra à l'opérateur de fournir une large gamme de services de télécommunication en Espagne, au Portugal, aux Iles Canaries et en Amérique du sud.

En avril, une fusée russe Soyouz-ST a mis en orbite le satellite européen Sentinel-1B dans le cadre de la mise en œuvre du programme européen de surveillance de la Terre Copernicus.

Le prédécesseur du Sentinel-1B, Sentinel-1A, a été placé en orbite terrestre en 2014. Selon Arianespace, les deux satellites permettent de repérer « n'importe quel point de la terre » « en moins de six jours ».

Le programme Copernicus est une initiative conjointe de l'Agence spatiale européenne (ESA) et, au travers de l'Agence européenne pour l'environnement (AEE), de l'Union européenne, qui cherche à doter l'Europe d'une capacité opérationnelle et autonome d'observation de la Terre.

