Toulouse, un centre de recherche pour le train futuriste Hyperloop

L'entreprise américaine Hyperloop Transportation Technologies, qui développe le projet de train sur coussin d'air conçu par l'entrepreneur et ingénieur Elon Musk, a annoncé la création d'un centre de recherche et développement à Toulouse, sur l'ancienne base militaire de Francazal.

Cela fait suite à la signature d'un accord entre l'entreprise et la ville de Brno (République Tchèque) dans le but de créer une ligne Hyperloop reliant Bratislava (Slovaquie).

Pourquoi Hyperloop s'installe-t-il précisément dans la « ville rose », et que peut apporter ce projet à la région et à la France? Nous avons posé la question à Jean-Luc Moudenc, maire de Toulouse.

Selon lui, la société californienne envisageait de s'implanter en Europe depuis longtemps, et le fait qu'elle a choisi Toulouse ne relève pas du hasard, la ville étant un « concentré assez rare de croissance économique record, de croissance démographique, de présence très forte de centres de recherche, de concentration également d'entreprises très performantes de haute technologie ».

« Toulouse, poursuit-il, a été pionnière en matière de transports. C'est ici à Toulouse que l'aviation civile est née au lendemain de la Première Guerre mondiale. Nous avons également un métro, nous sommes la deuxième ville de France pour le métro automatique, extrêmement performant. »

Ainsi, il est tout à fait logique, selon lui, qu'une nouvelle zone d'activités liée au transport intelligent, à la robotique et aux drones soient développée sous peu à Toulouse, sur le territoire de l'ancienne base militaire de Francazal.

Toujours est-il qu'en termes de retombées économiques pour la région en particulier et la France en général, le projet vise à son avis avant tout à « conforter le tissu déjà existant et à donner des marchés et des activités nouvelles à des agents économiques sur place ».

« Le modèle économique de l'entreprise — comme c'est souvent le cas aux États-Unis — ne consiste pas en une approche industrielle massive d'emblée, elle consiste à créer une équipe pour la recherche au service du projet et ensuite à nouer des partenariats avec des entreprises déjà sur place ou des laboratoires de recherche déjà installés », a conclu le locuteur de Sputnik.

Le projet Hyperloop, conçu par l'Américain Elon Musk, père de la voiture électrique de luxe Tesla, consiste en des capsules, transportant des voyageurs ou des marchandises, flottant sur un coussin d'air et propulsées par un champ magnétique à l'intérieur d'un tube sous basse pression. Décrit par son créateur comme un cinquième mode de transport (après le bateau, l'avion, la voiture et le train), il doit pouvoir atteindre des vitesses supérieures à 1 000 km/h.

Suivez Sputnik sur Telegram pour ne jamais manquer les actualités les plus importantes grâce à nos sélections du matin et du soir. Pour recevoir les actualités de notre chaîne, il suffit de télécharger l'application Telegram sur n'importe quel smartphone, tablette ou ordinateur puis cliquer sur le lien et appuyer sur « Join »