Le balayage laser bientôt au service des bûcherons finlandais

La capacité d'identifier rapidement les espèces d'arbres qui se présentent sous nos yeux est non seulement capitale pour les scientifiques, mais aussi pour les travailleurs de l'industrie forestière pratiquant la technique de déforestation rationnelle.

Notons au passage que de nos jours il existe environ 100 000 espèces d'arbres sur la surface de notre planète, dont certains se ressemblent à s'y méprendre: à titre d'exemple, le genre Picea comprend une quarantaine de conifères aux cimes arrondies, facilement confondues par des amateurs peu avertis.

Or, un groupe de chercheurs finlandais de l'Institut des ressources naturelles (LUKE) a élaboré une nouvelle méthode révolutionnaire pour remédier à ce problème une fois pour toutes. Il s'agit en fait d'un système d'identification ultra-performante basé sur le balayage laser et muni en l'occurrence d'une base de données sur plusieurs espèces d'arbres, prisées par l'industrie forestière.

D'après ses concepteurs, le nouvel appareil perçoit n'importe quel arbre comme un nuage de points et retransmet l'image ainsi obtenue vers une application mobile, qui la transforme par la suite en un modèle 3D.

Concernant la base de données du système, les scientifiques ont utilisé au moins 15 critères différents pour la rendre plus performante, y compris l'angle de ramification, le diamètre et le nombre de branches, etc. La base comprend ainsi des informations sur une trentaine de sous-espèces de chaque espèce d'arbre intégrée dans le système.

La nouvelle technologie a déjà été testée dans les forêts finlandaises. Au terme de leurs recherches, les scientifiques ont démontré que son exactitude d'identification s'élevait à 95 %, ce qui constitue sans aucun doute un résultat remarquable.

Les inventeurs envisagent d'élargir sous peu la base de données du système et de l'adapter davantage aux besoins de l'industrie forestière.

