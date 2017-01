Des chasseurs d'OVNIs découvrent un Iron Man sur Mars

Un objet bizarre a été observé sur une image représentant la comète de Tchourioumov-Guérassimenko (67P) prise par la sonde Rosetta.

Des adeptes de la théorie du complot ont tout de suite « repéré » sur sa surface un robot ressemblant à Iron Man. Selon eux, on y voit aussi une tête de lion gravée dans une roche et une autre sculpture posée dans la poussière qui ont été « faites par des êtres intelligents ».

UFO hunters spot 'giant Iron Man' robot on surface of Mars https://t.co/k1dPd4JYIi pic.twitter.com/pF7GTs4gpp — Daily Mail Online (@MailOnline) 28 января 2017 г.

​C'est l'ufologue américain Scott C. Waring qui a fait cette découverte, relate le Daily Mail.

« J'appelle cela un robot qui ressemble à l'Homme de fer, simplement parce qu'il a un cercle sur la poitrine », a expliqué M. Waring. « Peut-être que c'est juste de l'art, peut-être est-ce simplement une coïncidence, mais je parie que vous le voyez aussi. »

Si l'on regarde l'image originale de l'Agence spatiale européenne, cependant, on pourrait croire qu'il s'agit simplement de l'orifice d'une grotte ou des ombres d'autres roches présentes sur la comète.

L'image a été prise par la sonde spatiale Rosetta le 14 septembre 2016.

La sonde a été lancée en 2004 à la poursuite de la comète 67P et a envoyé le 12 novembre 2014 un petit atterrisseur, Philae, se poser sur sa surface pour analyser in situ la composition de son sol ainsi que sa structure. L'agence spatiale européenne a mis fin à la mission de Rosetta le 30 septembre 2016 en posant l'engin sur le sol de la comète. Bien avant d'achever sa mission, la sonde spatiale avait largement atteint ses objectifs et fait de nombreuses découvertes inédites sur la structure et la composition de la comète.

