Les scientifiques savent désormais comment gérer la peur de la mort

L'utilisation des technologies de la réalité virtuelle peut aider ceux qui souffrent d'une peur pathologique de mourir, révèle le site New Scientist.

Pour en arriver à cette conclusion, les chercheurs se sont penchés sur l'expérience de ceux qui sont passés par l'état de mort clinique et qui ont éprouvé la sensation de se détacher de leur corps. Peu après, ces personnes ont pu constater que leur peur de mourir avait considérablement diminué.

Les technologies de la réalité virtuelle sont parvenues à reproduire cette sensation de séparation. La thèse a été testée sur 32 volontaires. Les chercheurs leur ont d'abord fait croire qu'ils étaient en possession d'un corps virtuel. Pour ce faire, les spécialistes ont synchronisé les mouvements des participants de l'expérience avec les mouvements d'un avatar et proposé aux volontaires de se regarder d'en haut.

Puis, les volontaires ont été invités à répondre à des questions concernant ce qu'ils avaient ressenti. Les scientifiques ont ainsi pu conclure que la peur de mourir avait diminué chez ceux qui ont éprouvé la sensation d'un détachement complet. Ils ont en outre eu la certitude qu'il était possible de vivre après la mort, car la conscience continuait à exister.

