Le mystère des diamants jaunes enfin élucidé

© Flickr/ Judy van der Velden Les diamants au service des futurs ordinateurs quantiques

Les mystérieux diamants jaunes en provenance de Yakoutie sont d'origine organique et non artificielle, contrairement à ce qu'on estimait auparavant, affirment les géologues russes de l'Université d'État de Novossibirsk.

Pour donner du poids à leur hypothèse, les chercheurs ont analysé la morphologie, la composition chimique et la teneur isotopique d'un certain nombre d'échantillons.

A l'issue de leurs recherches, ils ont conclu que les diamants jaunes sont composés principalement de cristaux cubiques puisant sans doute leur origine dans une ancienne plateforme océanique, sur la surface de laquelle s'étaient amoncelés des restes de diverses substances organiques.

Желтые алмазы pic.twitter.com/rf5ATSQ1Km — Artur khalafyan (@khalafyanartur) 15 septembre 2015

© Flickr/ Judy van der Velden Le mystère des plus grands diamants enfin dévoilé

« Cette plateforme océanique aurait pu entrer en collision avec le continent avoisinant et s'est mise à plonger aux profondeurs de notre planète. À mesure qu'elle s'enfonçait dans la croûte terrestre, la température et la pression ont commencé à augmenter progressivement, si bien que les restes de substances organiques ont subi différentes transformations avant de se cristalliser — probablement, à une profondeur située entre 150 et 250 kilomètres — et de former des diamants », expliquent les scientifiques.

D'après les géologues, la recherche réalisée pourrait aider les spécialistes à retrouver de nouveaux gisements de ces minéraux uniques en leur genre.

