Des traces d’oxygène terrestre retrouvé sur la Lune

Kentaro Terada de l'Université d'Osaka au Japon et ses collègues ont trouvé les premières traces possibles de vie terrestre sur la Lune au cours de l'étude des données collectées par la mission lunaire japonaise SELENE en orbite du satellite de la Terre.

Au moment où SELENE s'est retrouvée sur un point extraordinaire de l'orbite, en ligne droite traversant à la fois le Soleil et la Terre, et la mission-même, et la Lune derrière elle, les planétologues japonais ont pour la première fois réussi à suivre comment l'interaction entre le vent solaire, un flux de plasma éjecté par le Soleil, et l'atmosphère de la terre, pouvait influencer la Lune par le passé et actuellement.

Selon les mesures faites par SELENE, le vent solaire emporte une grande quantité d'ions et de molécules d'oxygène de l'atmosphère.

C'est la proportion des isotopes, ainsi que le degré d'oxydation d'ions, selon les scientifiques, qui détecte l'oxygène typiquement terrestre d'origine biogène, synthétisé par des microbes, algues ou plantes. Cette découverte, selon M. Terada, explique l'un des plus anciens mystères de la Lune.

Il s'est aussi avéré que la poussière lunaire contenait une grande quantité d'oxygène lourd dont la source est la Terre dont l'atmosphère « bombarde » la Lune d'une grande quantité d'oxygène à chaque fois que notre planète éclipse la Lune du Soleil.

Au total, selon les estimations des auteurs de l'article, au cours des 4,4 millions d'années depuis la naissance du Système solaire, environ 106 millions de tonnes d'oxygène terrestre ont atteint la Lune.

Quel âge a notre Lune? Les scientifiques ont désormais la réponse

L'étude de cet oxygène sur la Lune permettra d'apprendre comment fonctionnait l'atmosphère terrestre par le passé et quand les premiers organismes photosynthétiques sont apparus, ainsi que comment la concentration de l'élément principal de la vie a changé au cours des derniers milliards d'années.

