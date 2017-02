Quand la Lune et la Terre se heurteront-elles?

La Terre et la Lune sont en route pour une collision, a indiqué à Forbes le planétologue de l'Université de l'Idaho Jason Barnes. Selon ses estimations, la planète pourrait heurter son satellite dans quelque 65 milliards d'années. Or, son pronostique n'est juste qu'à une condition que jusqu'à cette date lointaine, le système Terre-Lune ne soit pas englouti par le Soleil.

La cause de la collision est le ralentissement de la rotation de la Lune autour de son axe. Selon divers pronostiques, le choc pourra se produire dans 50 milliards d'années lorsque les deux corps célestes seront en résonance spin-orbite (état où leurs période de rotation et période de révolution sont commensurables). À ce moment, la durée de rotation de la Lune autour de son axe serait de 47 jours.

Actuellement, le satellite effectue une orbite complète autour de son axe en à peu près 27 jours et s'éloigne de la Terre à une vitesse moyenne de quelque quatre centimètres par an. En cela, l'orbite de la Terre reste d'un jour.

Comme prédisent les scientifiques, approximativement dans six milliards d'années, le Soleil évoluera en géante rouge qui avalera Mercure et Vénus. La plupart d'entre eux croient que la Terre sera aussi détruite par le Soleil.

