Un gant permettant de soulever 40 kg sans aucun effort? C’est pas sorcier!

Des ingénieurs et chercheurs portugais ont réussi à créer un gant incroyable destiné à la rééducation de personnes malades où traumatisées, et qui est capable de donner à des gens ordinaires une force surhumaine.

Récemment, des utilisateurs des réseaux sociaux portugais ont pris connaissance d'une nouvelle invention de la société portugaise Nuada qui a présenté un gant novateur à l'aide duquel il est possible de soulever des charges jusqu'à 40 kilogrammes, sans aucun effort supplémentaire.

Il s'agit d'un exosquelette, une technologie futuriste. Pourtant elle est ici bien réelle et est conçue pour restaurer ou augmenter les capacités naturelles de motricité humaine.

Le fondateur de la start-up Nuada, Filipe Quinaz, fait activement du jiu-jitsu, un art martial, et a lui-même subi un grave traumatisme. Lors d'un entraînement, il s'est cassé le poignet. Il a souffert de fortes douleurs et après que l'os se soit refixé, il a fait face à un problème d'atrophie musculaire.

En utilisant son expérience personnelle et des connaissances dans l'ingénierie et dans la médecine, Filipe a réussi à « assembler le puzzle » pour résoudre son problème. Il s'est vite rendu compte que beaucoup de gens faisaient face à des problèmes de ce genre, surtout les personnes âgées.

Dans une interview à Sputnik M. Quinaz a expliqué pourquoi il a choisi le nom de Nuada pour son entreprise.

« Dans la mythologie celtique, il y avait un dieu qui était considéré comme le roi des dieux, et son nom était Nuada. Il était bon et aidait les gens. Cependant, lors d'une bataille sa main a été coupée. Ainsi, il n'était plus parfait, et a donc été contraint d'abandonner son trône. Puis un tyran est venu et a plongé l'humanité dans les ténèbres. Cependant, le dieu de la guérison a donné au roi des dieux une prothèse d'argent, et il est redevenu parfait », a raconté M. Quinaz.

Outre des applications médicales, cette technologie peut également être largement utilisée dans le domaine militaire, en permettant aux soldats de porter jusqu'à plusieurs centaines de kilogrammes, presque sans aucun effort.

« Des unités de l'armée portugaise, ainsi que des armées étrangères, y compris les Américains, nous ont déjà contactés, car ils sont tous très intéressés par notre technologie », a déclaré Filipe Quinaz.

En Russie, il y a aussi une technologie exosquelettique similaire qui est développée rapidement, et qui pourrait bientôt changer l'image globale de la réhabilitation et même l'image de l'armée du futur.

Il s'agit d'ExoAtlet, un exosquelette, qui aide déjà des gens, qui ont subi un accident vasculaire cérébral ou qui ont été grièvement blessés, à regagner leur capacité de se déplacer.

Albert Efimov, chef du centre russe robotique de Skolkovo, où l'ExoAtlet a été développé, a fait savoir que maintenant ils accordaient avec le ministère russe de la Défense des perspectives d'application de cette invention à des fins militaires.

Il a également souligné que l'invention russe était l'une des leaders sur le marché international grâce à son prix compétitif, qui est presque deux fois inférieur à celui des solutions concurrentes provenant des États-Unis, d'Israël et du Japon.

