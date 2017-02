Ce «requin fantôme» a de vraies dents de lapin, mais pourquoi?

Les scientifiques du Monterey Bay Aquarium (Californie) ont découvert une chimère troll (Hydrolagus еrithacus), aussi appelée « requin fantôme », au large d'Hawaï, relate Live Science.

« Une créature qui fait un mètre de long, a une grande tête et un corps étroit », a précisé Kristin Walovich du Monterey Bay Aquarium.

Le requin dispose de dents qui rappellent celles des lapins. Bien que cette espèce habite à près de 2000 mètres de profondeur, Mme Walovich a réussi à déterminer pourquoi ses dents ont une telle forme. En fait, le requin les utilise pour ouvrir les carapaces des habitants des profondeurs, dont il se nourrit.

Le requin-fantôme, baptisé ainsi en raison de son apparence quasi spectrale, appartient à la sous-classe des holocéphales, qui compte 38 espèces. Son corps, dépourvu d'os, est composé uniquement de cartilage.

