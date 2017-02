La NASA montre la mort spectaculaire d'une géante rouge

Le télescope spatial Hubble a pris une photo de la mort d'une étoile dans la nébuleuse de l'Œuf pourri. La photo a été publiée sur le site officiel de la NASA.

La photo montre une géante rouge mourant OH231.8+4.2, dont les différentes couches de gaz et de poussières sont soufflées à sa périphérie. La nébuleuse de l'Œuf pourri est située dans la constellation de Poupe, à une distance de plus de 5 000 années-lumière de la Terre.

Mark Garlick / University of Warwick Hubble prend des photos d’une comète en désintégration

Elle contient beaucoup de soufre. C'est pourquoi elle porte ce nom étrange. La plus grande partie du courant de gaz dans la nébuleuse observé aujourd'hui semble provenir d'une accélération soudaine survenue il y a seulement environ 800 ans. D'après les astronomes, la nébuleuse de l'Œuf pourri deviendra une nébuleuse planétaire pleinement développée d'ici un millier d'années, comme un papillon sortant de sa chrysalide.

Le télescope spatial Hubble a été développé par la NASA, avec la participation de l'Agence spatiale européenne. Il est opérationnel depuis 1990.

