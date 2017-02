L’objectif principal du sommeil enfin établi

L'homme passe un tiers de sa vie à dormir, mais pourquoi? Afin de reconstituer ses réserves d'énergie dépensée lors d'une journée? Oui, mais des chercheurs américains ont un complément de réponse: nous dormons aussi pour oublier les choses inutiles et vider notre mémoire.

La revue Science annonce que les scientifiques ont mené une expérience sur des souris en les divisant en deux groupes. Un groupe a été privé de sommeil, le second pouvait se reposer à son gré.

Les rongeurs qui ont eu la chance de dormir avaient dans leur corps de fortes concentrations de la protéine «Homer1a», responsable de la conservation des souvenirs les plus nécessaires. En même temps, leur nombre de synapses (zones de contact entre les neurones) dans le cortex avait chuté de 20 %. Ces synapses sont responsables de la mémoire et de la capacité d'apprentissage. Les scientifiques ont expliqué que le cerveau supprimait ainsi les éléments inutiles de la mémoire.

Les rongeurs en état d'éveil n'ont pas démontré de telles réactions.

« En fait, le sommeil n'est pas un temps d'inactivité pour le cerveau. Par conséquent, il ne faut pas se priver de repos la nuit. Sans sommeil, les souvenirs importants sont en danger, ils peuvent être perdus », a expliqué l'un des chercheurs.

Suivez Sputnik sur Telegram pour ne jamais manquer les actualités les plus importantes grâce à nos sélections du matin et du soir. Pour recevoir les actualités de notre chaîne, il suffit de télécharger l'application Telegram sur n'importe quel smartphone, tablette ou ordinateur puis cliquer sur le lien et appuyer sur « Join »