«Une balle» supersonique pour chasser les trous noirs?

Des astrophysiciens japonais de l'Université Keiō de Tokyo ont découvert un objet bizarre qui se déplaçait à l'intérieur d'un nuage de gaz interstellaire à la vitesse surprenante de 120 kilomètres/seconde. Les chercheurs ont pu constater qu'une partie de la substance stellaire prenait accélérait de manière spectaculaire. Son énergie cinétique dépassait considérablement celle qui aurait pu être obtenue à la suite d'une explosion stellaire.

Surpris par les attributs de cet objet, les scientifiques lui ont donné le nom de « balle ». Ils ont également supposé que cette « balle » pourrait être le résultat de l'activité d'un trou noir.

Selon l'avis des savants, cette découverte pourrait contribuer à la recherche de trous noirs.

Un trou noir représente un objet céleste si compact que l'intensité de son champ gravitationnel empêche toute forme de matière ou de rayonnement de s'en échapper. De tels objets ne peuvent ni émettre, ni réfléchir la lumière et sont donc noirs, ce qui en astronomie revient à dire qu'ils sont invisibles.

