La Chine développe un submersible capable d'atteindre n'importe quel fond marin

L'institut de recherche de la CSIC avait auparavant dirigé le développement du Jiaolong, le premier submersible habité chinois destiné à l'exploration en eaux profondes.

En juin 2012, le Jiaolong a établi un nouveau record en Chine en parvenant à atteindre une profondeur de 7 062 mètres dans la fosse des Mariannes (océan Pacifique). Cela veut dire que l'appareil est capable de mener des activités de recherche et d'exploration dans 99,8 % des fonds marins de la planète.

A l'heure actuelle, une filiale de la CSIC construit également un vaisseau-mère pour le Jiaolong, doté d'un déplacement de 4 000 tonnes, qui devrait être mis en service en mars 2019.

