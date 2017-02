Un écolier russe donnera aux USA une master classe sur la construction du Mars Rover

Artyom Pavlenko, écolier de la ville d'Omsk, a gagné le Concours scientifique baltique, qui a eu lieu à Saint-Pétersbourg, lui ouvrant les portes du Concours international des développements scientifiques et de l'ingénierie Intel ISEFF à Los Angeles. Au total, 3 équipes d'innovateurs de Saint-Pétersbourg et un écolier d'Omsk ont eu la possibilité de se rendre aux États-Unis.

« Avant l'Intel ISEEF, j'envisage de perfectionner mon projet. Depuis un an je développe mon modèle de Mars Rover que j'ai présenté au Concours baltique. L'espace a toujours été ma passion, l'année dernière j'ai travaillé sur un satellite, avant je m'étais occupé des drones. Puis j'ai compris que je voulais explorer d'autres planètes et cette idée liée à Mars m'est venue comme une évidence », a raconté Artyom Pavlenko, cité par le service de presse de l'Université d'État en technologie de l'information, mécanique et optique de St-Pétersbourg ITMO.

« Je voudrais monter sur scène en brandissant le drapeau russe », a-t-il également déclaré.

Ce qui différencie le Mars Rover développé par ce jeune homme de 17 ans des modèles qui existent déjà, c'est qu'il n'est pas censé chercher des traces de vie sur la planète rouge, mais des sites qui pourraient accueillir la base des Terriens. Artyom a acheté tous les détails essentiels pour son invention sur le Net, y compris les éléments pour les batteries lithium-ion. Selon lui, l'appareil réel devrait être huit fois plus grand que son modèle.

Artyom explique qu'il faut prendre en compte tout le nécessaire pour assurer un séjour confortable à l'homme avant que le site pour la base ne soit trouvé :

« Par exemple, j'ai prévu un container pour recueillir la poussière de Mars qui permettra de faire pousser des pommes de terre. J'ai aussi prévu d'analyser le rayonnement ambiant, la composition de l'atmosphère. En outre, on pourra utiliser ce Mars Rover pour transporter des personnes. Vous serez d'accord que c'est cool : tu t'assois, tu appuies sur le bouton et l'appareil se met à marcher tout seul, sans GPS. J'ai prévu ça aussi. »

Au total, près de 600 demandes de Russie, d'Ukraine, de Biélorussie et du Kazakhstan ont été déposées pour le Concours scientifique et d'ingénierie baltique qui se tient depuis 2005.

