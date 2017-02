Cet étudiant sait comment transformer l’eau salée en eau potable pour trois fois rien!

Chaitanya Karamchedu ou plutôt Chai, comme il le préfère, est étudiant à l'École supérieur des Jésuites. Il est jeune et a déjà plein de projets en tête:

« Une personne sur huit n'a pas accès à l'eau potable, c'est un problème terrible et il doit être résolu. La meilleure source d'eau est la mer […], mais le problème, c'est que c'est de l'eau salée… Les méthodes de désalinisation coûtent très chères et elles sont difficiles à mettre en œuvre à la grande échelle ».

© AP Photo/ Sergei Grits De l'eau potable découverte sur la Lune

« L'eau de mer n'est pas totalement saturée en sel », a-t-il expliqué.

L'ingénieux étudiant américain a alors décidé d'ajouter du polymère, qui absorbe les molécules de sel présentes dans l'eau. Auparavant, les scientifiques avaient essayé de séparer l'eau du sel, mais avec peu de succès.

Alors que les scientifiques se concentraient sur les 10 % de sel présents dans l'eau de mer, Chai a décidé de s'intéresser aux 90 % restants, explique son professeur de biologie, le Dr. Lara Shamieh.

Il est difficile et chère de briser les liens moléculaires, et la technique de Karamchedu contourne cette technologie, ce qui la rend beaucoup moins chère et disponible à tous.

© AP Photo/ LOUAI BESHARA L’armée syrienne reprend le contrôle de la source d’eau potable de Damas

Pour réaliser son projet, Karamchedu a reçu un prix de 10 000 dollars (9 271,70 euros) de la part de la Foire scientifique internationale d'Intel et a pris la deuxième place à la conférence technologique de l'Institut de technologie du Massachusetts (MIT). Il a également reçu un prix d'un montant de 2 000 dollars (1854,30 euros) de la part d'Intel Science Talent Searc, comptant ainsi parmi les 300 étudiants qui ont obtenu ce prestigieux honneur.

Selon son enseignante, Chai travaille actuellement sur un moyen de tuer les cellules cancéreuses de l'intérieur :

« Je lui rappelle tout le temps de ne surtout pas oublier son enseignante de biologie du secondaire quand il recevra le prix Nobel ».

