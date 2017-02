Des os de crocodiles vieux de 2.700 ans découverts en Chine

Selon les chercheurs, les restes de reptiles découverts dans une grotte datent de l'époque de la dynastie Zhou de l'Ouest (1046 à 771 avant J.-C.), rapporte le quotidien China Daily.

​Précédemment, des restes de crocodiles avaient été retrouvés dans des zones méridionales de la Chine, qui jouissent d'un climat plus doux et plus chaud. C'est ainsi la première fois qu'une telle découverte est recensée dans la province du Shaanxi.

Les scientifiques supposent que le grand lac ou vivaient les crocodiles se trouvait dans cette région dans l'Antiquité.

