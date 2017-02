L’amitié russo-italienne s’étend jusqu’à l’espace

Les relations italo-russes dans le secteur spatial sont vraiment particulières, l'Agence spatiale italienne (ASI) et le holding spatial russe Roskosmos réalisent plusieurs projets communs dont ExoMars 2020, une mission appelée à retrouver des traces de vie sur la Planète rouge, a déclaré à Sputnik Roberto Battiston, président de l'Agence spatiale italienne (ASI).

« Nous coopérons étroitement avec Roskosmos dans le cadre du projet ExoMars 2020 : nous envisageons d'assembler un rover sur Mars chargé de forer un puits de deux mètres en vue de prélever et d'analyser des échantillons de sol, d'eau et de glace. Notre mission est de retrouver des traces de vie, des macromolécules qui pourraient servir de base pour des organismes vivants », a indiqué M. Battiston.

Selon lui, ASI et Roskosmos ont en outre signé en 2016 un accord sur la mise en orbite d'un système de satellites géostationnaires GEOSAR. Ce projet permettra de surveiller en continu le territoire de l'Eurasie et de recevoir des données sur le niveau d'humidité, l'état des terres arables, les glissements de terrain, etc.

« Un autre domaine important de notre coopération est la conception d'engins spatiaux. La Russie dirige un projet de création de l'observatoire spatial intitulé Millimetron (…). L'Italie conçoit des capteurs qui se trouveront au centre de la parabole qui recevra les signaux. Ce projet est à l'étape de préparation. Il sera réalisé d'ici quelques années », a ajouté M. Battiston.

En plus, Roskosmos participe à la préparation de l'astronaute italien Paolo Nespoli, 60 ans, pour son second vol vers la Station spatiale internationale (ISS).

Paolo Nespoli « séjournera pendant six mois à bord de l'ISS, à partir de juin ou juillet 2017. Il y mènera une série de nouvelles expériences. À présent, M. Nespoli passe un cours d'entraînement en Russie », a noté le chef de l'agence spatiale italienne.

D'après M. Battiston, l'Italie se félicite de sa coopération avec la Russie, « un pays aux traditions étonnantes dans le domaine de l'exploration spatiale ».

