Russie et Brésil surveilleront ensemble les débris spatiaux

Un télescope russe installé par le holding spatial russe Roskosmos dans la ville brésilienne de Brasópolis (sud) entamera en avril prochain sa mission consistant à surveiller les débris spatiaux et à créer des cartes de leur emplacement. En outre, les données obtenues pourront être utilisées par les deux pays dans leurs recherches en matière d'astronomie.

« Au mois de février, nous accueillons déjà la deuxième brigade venue de Russie. Ce sont des spécialistes dans le domaine de l'optique et de l'électronique. Le télescope est déjà assemblé, actuellement on teste l'électronique et les ordinateurs qui recevront les données, en outre la formation de l'équipe brésilienne qui va gérer le télescope est en cours », a expliqué à Sputnik le directeur du Laboratoire national d'astrophysique (LNA) Bruno Castilho.

Selon l'expert, la surveillance du télescope sera effectuée à partir du territoire de la Russie via Internet. En outre, une équipe de Roscosmos assurera la maintenance du télescope sur site.

© Photo. NASA/Barry Wilmore Des débris spatiaux auraient endommagé un satellite de recherche japonais

Des objets spatiaux qui ont déjà accompli leurs temps de travail, des escaliers, des lanceurs et leurs éclats: voici les objets qui constituent la base des débris spatiaux. Comme ces objets représentent des risques supplémentaires pour les satellites, Roskosmos est en train de préparer une série de projets qui contribueront au nettoyage des débris orbitaux, à l'évacuation des appareils depuis des orbites. Un des vaisseaux utilisé à ses fins devrait être construit en 2018.

Suivez Sputnik sur Telegram pour ne jamais manquer les actualités les plus importantes grâce à nos sélections du matin et du soir. Pour recevoir les actualités de notre chaîne, il suffit de télécharger l'application Telegram sur n'importe quel smartphone, tablette ou ordinateur puis cliquer sur le lien et appuyer sur « Join »