Robot chinois vs diplômé de Harvard: qui va gagner?

En Chine, un robot de l'entreprise Sogou, doté d'une intelligence artificielle performante, a battu à plate couture un diplômé de l'Université de Harvard lors d'un jeu télévisé populaire, écrit le journal local Zhongguo Xinwen.

Le robot, poursuit le quotidien, n'a mis que quelques dizaines de millisecondes pour répondre à toutes les questions du présentateur.

Il est à noter que pour parvenir à ce résultat extraordinaire, il devait d'abord analyser les paroles du présentateur avant de chercher la réponse appropriée sur Internet à l'aide de la plateforme de recherche Sogou.

Au demeurant, ce n'est pas la première fois qu'un robot chinois prend le dessus sur un homme dans un concours intellectuel. En janvier 2017, un androïde de l'entreprise Baidu a vaincu trois adversaires simultanément lors d'un show télévisé.

