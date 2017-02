Dormez abondamment: c’est bon pour vos synapses!

© Flickr/ NASA APPEL La structure du cerveau des astronautes change à chaque séjour dans l’espace

Un groupe de neurologues sous la houlette de Dr Chiara Cirelli (Université du Wisconsin à Madison, États-Unis) a réussi à démontrer la véracité de l'hypothèse de l'homéostasie synaptique (SHY), selon laquelle le sommeil est nécessaire afin de rendre notre cerveau « souple », c'est-à-dire capable d'apprendre et d'assimiler de nouvelles connaissances tout au long de notre vie, écrit la revue Science.

Pour parvenir à cette conclusion, les scientifiques ont méticuleusement étudié pendant quatre ans le cortex cérébral de plusieurs souris de laboratoire à l'aide d'électroencéphalogrammes de sommeil (EEG) à haute résolution.

Sur les électroencéphalogrammes- réalisés respectivement pendant la phase de sommeil et d'éveil des rongeurs —, les scientifiques sont parvenus à distinguer les connections entre les neurones (synapses), dont les caractéristiques changeaient selon le moment de la journée: les synapses se renforçaient et grandissaient progressivement durant la veille, alors qu'elles rétrécissaient de près de 20 % pendant le sommeil, créant de l'espace nécessaire pour leur croissance ultérieure le jour suivant.

« Les résultats obtenus démontrent clairement que la proportion entre la taille et la solidité des synapses est déséquilibrée pendant l'état d'éveil et se stabilise durant le sommeil. Il est à noter que la majorité écrasante des synapses du cortex cérébral, soit 80 %, subissent des changements considérables en l'espace de quelques heures de sommeil ou d'éveil », a expliqué Dr Cirelli.

Concernant les synapses dont les caractéristiques sont restées relativement stables, les chercheurs supposent qu'elles pourraient être liées à des souvenirs particulièrement importants et durables.

