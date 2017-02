Bienvenue à Gandalf! Le mage? Non l'amibe!

Des scientifiques ont donné à une nouvelle espèce d'amibes le nom de du magicien Gandalf. En effet, sa membrane rappelle la forme du chapeau pointu du magicien du Seigneur des anneaux, de l''écrivain britannique J. R. R. Tolkien car sa membrane rappelle par sa forme le chapeau pointu du personnage imaginaire, lit-on dans un article publié dans le magazine Acta-Protozoologica.

« L'utilité d'un tel "chapeau" pour l'amibe Il n'est pas claire pourquoi cette amibe a besoin d'un tel chapeau. Il est douteux qu'il la protège contre les carnassiers », a déclaré Daniel Lahr de l'Université de San-Paulo (Brésil).

« Il est probable que cette membrane les protège contre l'ultraviolet les rayons ultraviolets ou contre le dessèchement », a-t-il ajouté.

Les amibes sont des organismes monocellulaires avec un noyau et tous les autres composants d'une cellule ordinaire. Un grand nombre d'espèces d'amibes existe dans le monde, à savoir des amibes-parasites, des amibes-carnassiers, des amibes avec une carapace, etc.

M. Lahr et ses collègues ont découvert encore une nouvelle espèce qui habite dans les étendues d'eau de l'État de l'Espirito Santo (Sud-Est du Brésil). Ils l'ont baptisée Arcella gandalfi., au nom de Gandalf.

Selon les scientifiques, aucune autre amibe n'a une telle forme c'est pourquoi Arcella gandalfi est facile à détecter, même si elle est observée par un non-spécialiste en biologie.

Cette amibe a été pour la première fois détectée par Jordana Feres, écologiste qui prélevait des échantillons d'eau dans l'État de l'Espirito Santo. Ensuite elle les a transmis à Daniel Lahr

Mme Feres et M. Lahr proposent d'en faire le symbole de l'État de l'Espirito Santo car elle n'existe que dans cet État.

