Des algues antarctiques à la conquête de l’espace

Des scientifiques allemands de la Société Fraunhofer pour le soutien à la recherche appliquée ont entrepris pendant 18 ans une série d'expériences portant sur les capacités des algues à survivre dans des conditions extrêmes reproduites dans des laboratoires terrestres.

Ainsi, ils ont étudié des algues vertes norvégiennes Sphaerocystis et des algues bleu-vert antarctiques Nostoc. Cependant, malgré tous les efforts, les spécialistes se sont retrouvés incapables de reproduire l'influence de l'espace avec son vide et son rayonnement ionisant.

Alors, afin d'avancer dans leurs recherches, les scientifiques ont décidé de réaliser des expériences avec des algues supportant bien le froid. Des organismes ont été légèrement déshydratés et transportés à bord de la Station spatiale internationale (ISS), le 23 juillet 2014. Sur l'ISS, ces derniers ont été mis dans des containers spéciaux et soumis à l'influence de l'espace pendant 450 jours.

Après leur retour sur Terre, toutes les algues à une seule exception ont été capables de se reproduire.

Dans l'avenir, les scientifiques chercheront à déterminer quels mécanismes ont été utilisés par les algues pour pouvoir survivre. Cette découverte permettrait de trouver de nouvelles techniques pour protéger les astronautes lors de longues missions.

