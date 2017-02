Éclipse de Lune et comète dans le ciel cette nuit

Dans la nuit du 10 au 11 février, les habitants de la Planète bleue, à l’exception de ceux peuplant la zone ouest de l'océan Pacifique, pourront observer dans le ciel deux phénomènes spectaculaires à la fois: une éclipse de Lune pénombrale, qui fera disparaître partiellement l’astre de la nuit. Ce spectacle sera en outre complété par le passage d’une comète. Le corps céleste passera près de la Terre pour la plus grande joie des possesseurs de télescopes amateurs.

​En Russie, ce spectacle nocturne pourra être visualisé de tous les points du pays à l’exception de l’Extrême-Orient.

Contrairement à l’éclipse totale, la pénombrale se produit lorsque le satellite de la Terre traverse la pénombre de notre planète. Certaines éclipses pénombrales sont totales, durant lesquelles la Lune se trouve entièrement dans la zone de pénombre de la Terre. Les éclipses totales pénombrales sont rares, et quand elles se produisent, la partie la plus proche de l'ombre peut apparaître plus sombre que le reste.

