Le chantier du pont de la Crimée vu de l’espace

Le cosmonaute Oleg Novitski, en mission sur la Station spéciale internationale (ISS), a pris en photo le chantier de construction du pont de 19 kilomètres de long qui devra enjamber le détroit de Kertch pour relier la Crimée à la péninsule de Taman. Le cliché n’a pas tardé à apparaître sur son compte Instagram.

« L'envergure du chantier du siècle impressionne même depuis l'espace ! », s'est réjoui le membre d'équipage de l'ISS.

Une photo publiée par Oleg Novitskiy (@novitskiy_iss) le 9 Févr. 2017 à 23h43 PST

La construction du pont routier et ferroviaire a débuté en février 2016. Son ouverture est prévue pour 2019. L’ouvrage, qui passe notamment par l'île de Touzla, aura une longueur de 19 km, pour une hauteur de 35 mètres.

Ancien pilote de l'armée de l'air russe, Oleg Novitski, 45 ans, effectue sa deuxième mission spatiale depuis le 17 novembre 2016. Il avait alors été envoyé en orbite en compagnie du Français Thomas Pesquet et de l'Américaine Peggy Whitson. Début janvier, il a créé un compte Instagram pour partager avec les passionnés de l'espace des clichés pris à bord de l'ISS et des scènes du quotidien des cosmonautes.

