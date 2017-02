Chauve-souris ou drone? Les deux!

Appelé « Bat Bot », ce drone peut voler tout comme une vraie chauve-souris!

Une vidéo d'un vol d'essai a été diffusée sur YouTube par les scientifiques.

Dans la description de la vidéo on indique que le nouveau drone ne pèse que 85 grammes. Son « squelette » est fait de fibre de carbone et est recouvert d'une « peau » de silicone.

Chaque aile de l'appareil a neuf « jointures », qui jouent un rôle crucial en assurant sa flexibilité pendant le vol (pour comparaison, les ailes d'une vraie chauve-souris en a plus de 40). Quatre de ces « jointures » sont passives, tandis que cinq fonctionnent de façon autonome. Elles permettent au Bat Bot de voler sans hélice, augmentant sa manœuvrabilité dans des conditions difficiles où les drones classiques ne fonctionnent pas.

En guise d'étape suivante, les scientifiques du projet prévoient d'équiper le drone d'une caméra et d'un émetteur. Le coût total de ce projet d'une durée de trois ans s'élève à 1,5 million de dollars.

Les nouveaux drones sont développés à des fins commerciales, gouvernementales et militaires. Ils peuvent observer à distance des zones inaccessibles aux véhicules sur le terrain.

