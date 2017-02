De futurs cosmonautes russes suivront un cours de survie dans la taïga sibérienne

© Flickr/ NASA APPEL La structure du cerveau des astronautes change à chaque séjour dans l’espace

Les participants du projet « Odyssée spatiale », visant à former de futurs astronautes, suivront un cours de survie de trois jours en plein cœur de la Sibérie, écrivent les médias locaux.

À en croire les organisateurs de l'Odyssée, le cours en question comprendra non seulement des tests d'évaluation de la persévérance des participants, mais aussi des tests purement psychologiques censés mettre à l'épreuve leur capacité à se maîtriser dans des situations extrêmes.

Rappelons que le projet Odyssée spatiale a été lancé fin décembre 2016 dans le Kraï de Krasnoïarsk (Sibérie). Les participants, dont le nombre initial s'élevait à 48 personnes, sont des étudiants et de jeunes spécialistes d'entreprises locales spécialisées en la matière.

La moitié des participants ont déjà abandonné le projet, si bien que seuls les plus forts, soit 15 personnes au total, se battront « pour l'or » en finale.

Seulement six personnes, selon les initiateurs du projet, auront la chance de passer quelques jours à la Cité des étoiles, un complexe situé au nord-est de Moscou accueillant le Centre d'entraînement des cosmonautes Youri Gagarine, et d'effectuer un vol spatial virtuel à bord du vaisseau d'entraînement Soyouz. Au demeurant, les moins chanceux auront la possibilité de poursuivre leurs recherches dans le secteur spatial sous la houlette de spécialistes émérites.

