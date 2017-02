Une bactérie sèmera bientôt la mort à l'ISS

Le milliardaire et propriétaire de la compagnie SpaceX, Elon Musk, fera acheminer à la Station spatiale internationale (ISS) une bactérie mortelle connue pour sa capacité de résister aux antibiotiques, afin d'étudier ses mutations en apesanteur, annonce la revue Forbes.

La bactérie acheminée à l'ISS par un vaisseau spatial de la SpaceX est la MRSA (Methicillin-resistant Staphylococcus aureus), une souche du staphylocoque doré qui, grâce à sa résistance aux antibiotiques, provoque plusieurs maladies mortelles.

Anita Joel, professeur de nanobiophysique, explique le but de l'opération qui consiste à vérifier l'hypothèse des mutations accélérées de la bactérie en apesanteur. Si cette hypothèse était avérée, les chercheurs pourraient étudier les résultats de la mutation qui n'a pas encore eu lieu sur la Terre et trouver des médicaments pour lutter contre elle.

« Nous développons une médecine personnalisée, ciblée, qui permet de mieux prédire la capacité des bactéries de résister aux médicaments, et de sélectionner, ce cette manière, des médicaments plus intelligents », a précisé la spécialiste.

Anita Joel a ajouté qu'elle avait émis cette hypothèse il y a 20 ans, et ce n'est qu'à présent qu'il était devenu possible de la vérifier.

L'expérience est financée par la NASA et la CASIS, compagnie qui gère les recherches au sein du laboratoire américain de l'ISS.

