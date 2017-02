Un robot aux allures de poulet qui pourrait remplacer les livreurs de produits

Baptisé Cassie, le nouveau robot suit le concept de biomimétisme, qui consiste notamment à adapter certaines caractéristiques d'un animal à la machine. Élaboré par Agility Robotics en collaboration avec l'université d'État de l'Oregon, il est capable non seulement de se tenir debout sans perdre son équilibre, mais également de se déplacer sur toutes sortes de terrains, résister à des chocs et monter ou descendre des escaliers.

© Photo. Capture d'écran: Youtube Ce chien-robot britannique qui sait penser et se réjouir

Ses hanches sont connectées à des moteurs trois axes, ce qui lui permet d'aller à gauche, à droite, et de reculer. Les chercheurs envisagent désormais de doter le robot de bras et de capteurs qui l'aideront à se relever après une chute, ainsi que de travailler sur un système de téléprésence de type réalité virtuelle.

À la différence des célèbres expérimentations de Boston Dynamics qui n'ont jusqu'à présent abouti à aucun projet commercial, Agility Robotics entend bien commercialiser sa machine dans le domaine de la livraison ou de la reconnaissance militaire sur le front. Le prix d'un Cassie pourrait avoisiner les 100 000 dollars (93 980 euros).

