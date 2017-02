Le tombeau d'un géant découvert en Iran

La découverte a été réalisée dans la province du Lorestan située dans l'ouest de l'Iran. Selon les chercheurs cités par l'agence de presse Mehr, le tombeau appartient à un homme qui vivait à l'époque des Sassanides (224 — 651).

​La construction se compose de quatre murs en argile battue recouverts d'une large dalle de pierre. Le tombeau faisant 2,25 mètres de long, on peut supposer que le défunt mesurait plus de 2 mètres, explique l'archéologue Ata Hasanpour.

Non loin du tombeau de l'ancien géant perse, un cimetière d'enfants et d'adolescents a été découvert, rapporte Mehr. Dans le même temps, les chercheurs ont recueilli dans la même région des artéfacts datant de l'époque de l'Empire parthe (247 av. J.-C. — 224 ap. J.-C.), dont une chambre avec deux vaisseaux contenant des traces de produits alimentaires qui seront étudiées dans un laboratoire.

Le Lorestan est l'une des plus vieilles régions iraniennes. Des vestiges de l'âge de pierre, notamment des gravures et dessins retrouvés dans des grottes qui étaient habitées par des hommes préhistoriques, font de la province l'un des plus anciens lieux d'habitation sur la planète.

