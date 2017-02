Les chercheurs russes créent un modèle de Palmyre en 3D

© Sputnik. Mikhail Voskresenskiy Daech détruit une partie du Théâtre romain de Palmyre

Les chercheurs russes poursuivent la création d'un modèle de la cité antique syrienne de Palmyre destiné à faciliter les travaux de restauration à l'avenir et de mieux étudier le patrimoine culturel de cette ville syrienne, a annoncé à Sputnik une porte-parole de l'Institut d'histoire de la culture matérielle de Saint-Pétersbourg.

« Les chercheurs de Saint-Pétersbourg continuent de créer le système géoinformationnel baptisé Palmyre. Ils analysent des données d'archives, créent une coque logicielle et poursuivent la création d'un modèle de Palmyre en 3D dans le cadre du projet. Nous présentons ce monument d'architecture tel qu'il était en septembre 2016 », a indiqué la responsable.

Le modèle en 3D contient les données les plus complètes concernant l'état actuel des sites archéologiques et édifices de Palmyre. Les scientifiques russes ont filmé Palmyre en septembre 2016. Ces données peuvent être les derniers témoignages de l'existence de monuments d'architecture de Palmyre. La Russie est actuellement le seul pays à disposer de photos et vidéos récentes du célèbre site permettant de lancer des travaux de restauration.

© AP Photo/ SANA Daech fait exploser un gazoduc au nord de Palmyre

Trois secteurs de la cité de Palmyre — la Vallée des tombeaux, les nécropoles sud-ouest et sud-est — ont été filmés à 200 m d'altitude et la partie centrale de la cité, d'une superficie de deux kilomètres carrés, à 120 m d'altitude. Les chercheurs ont fait plus de 20 000 clichés en haute résolution et obtenu des informations sur un territoire de 20 km². Par ailleurs, ils ont photographié trois objets détruits par les terroristes — le Temple de Baalshamin, l'Arc de Triomphe et une colonne avec une inscription mentionnant la reine Zénobie.

Le ministère russe de la Défense avait antérieurement publié des vidéos montrant la destruction des objets culturels de Palmyre par les terroristes du groupe État islamique (Daech). Selon le ministère, un drone russe a « enregistré la destruction barbare de la façade de l'amphithéâtre antique et du Tétrapyle, les sites culturels principaux de la cité antique ».

Sur la vidéo, on voit que les terroristes ont fait sauter le proscenium, la partie centrale du théâtre antique inscrit au patrimoine mondial de l'Unesco, ainsi que les colonnes du Tétrapyle datant de 270.

© AFP 2016 JOSEPH EID L'Arc de Triomphe, ce joyau de Palmyre, peut être restauré

Les ruines de Palmyre, située dans la province de Homs, figurent parmi les six sites syriens inscrits sur la Liste du patrimoine mondial de l'Unesco. Cette riche cité a été un centre de la civilisation antique. 80 % de Palmyre sont restés intacts après la première attaque de Daech il y a deux ans. Mais les terroristes ont détruit des édifices antiques importants comme les temples de Bêl et de Baalshamin, l'Arc de Triomphe et les colonnes dans la Vallée des tombeaux. Le musée national de Palmyre et le Qal'at Salah El-Din (forteresse de Saladin) ont été endommagés. Les terroristes de Daech ont de nouveau pris le contrôle de Palmyre à la mi-décembre 2016. Plus de 5 000 islamistes, dont des centaines de kamikazes, et des dizaines de blindés, ont participé à l'assaut de Palmyre.

Suivez Sputnik sur Telegram pour ne jamais manquer les actualités les plus importantes grâce à nos sélections du matin et du soir. Pour recevoir les actualités de notre chaîne, il suffit de télécharger l'application Telegram sur n'importe quel smartphone, tablette ou ordinateur puis cliquer sur le lien et appuyer sur « Join »