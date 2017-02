Aux amoureux du monde entier: le visage de saint Valentin enfin reconstitué (images)

© AFP 2016 LOUISA GOULIAMAKI Grèce: querelle autour de la Saint-Valentin entre orthodoxes et catholiques

Un groupe de scientifiques brésiliens affirme avoir reconstitué le physique de saint Valentin — qui a été torturé par les Romains et a fini par être décapité sur la via Flaminia, le 14 février 269 — à l'aide des technologies 3D, écrit le journal The Daily Mail.

Pour parvenir à ce résultat extraordinaire, les chercheurs ont minutieusement étudié le crâne du martyre sous plusieurs angles différents.

Après avoir effectué des analyses complémentaires, les scientifiques ont transmis l'ensemble du dossier à Cicero Moraes, un designer basé dans la région centre-ouest du Brésil. En trois mois, il s'est acquitté du travail qui lui avait été confié.

Brazilian scientists reveal reconstructed face of St Valentine https://t.co/fEH5eTHW1i — Natasha GRAMMAKOVA (@NatashaGRAMM) 13 февраля 2017 г.

Cependant, les résultats de la reconstruction n'ont été publiés qu'hier, la veille de la Saint-Valentin, pour en faire cadeau à tous les amoureux.

Les images ainsi reconstituées ont révélé que le crâne appartenait à un homme européen âgé d'une cinquantaine d'années, explique le site FZN. Toute la question est évidemment de savoir si le crâne en question était bien celui de saint Valentin. Pour l'heure, il est malheureusement impossible de s'en assurer. L'âge semble correspondre, mais les chercheurs eux-mêmes appellent à la prudence.

