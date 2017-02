Ce jour des amoureux qui a mis au monde le premier ordinateur électrique

Même si l'ENIAC, le premier ordinateur électrique, avait beaucoup en commun avec les premiers arithmomètres et des machines de cryptage, il n'y aurait pas eu de technique moderne sans cette machine.

Les premiers ordinateurs sont apparus longtemps avant la Seconde Guerre mondiale, lorsqu'on a eu besoin de résoudre de multiples problèmes calculatoires pour le business, le gouvernement et l'armée.

Au départ, de telles machines ne représentaient que des arithmomètres légèrement sophistiqués, capables d'effectuer des calculs simples. La participation des militaires a aidé les scientifiques et a permis d'allouer des fonds pour l'assemblage et le développement d'appareils complexes expérimentaux dans lesquels personne ne croyait à l'époque.

Mais l'ENIAC fut le premier ordinateur à pouvoir être programmé pour un large spectre de tâches. Assemblé en 1945, il n'a pas pu servir durant la Seconde Guerre mondiale. Pourtant, il n'a été rendu public que le 14 février 1946. C'est alors que l'appareil a attiré l'attention des physiciens nucléaires.

La machine assemblée pour calculer la trajectoire du vol des projectiles d'artillerie a été exploitée pendant dix ans comme centre de calcul pour un laboratoire de Los Angeles. C'est grâce au travail sur cette machine que l'on a déterminé la possibilité de créer une bombe à hydrogène et calculé le résultat théorique de la réaction thermonucléaire, même si à l'époque cela s'est fait sous forme simplifiée.

L'ordinateur aidait également à résoudre des problèmes civils : il a par exemple effectué le calcul de constantes mathématiques avec une précision de 2 000 chiffres après la virgule, du jamais vu à l'époque. Les scientifiques ont par la suite réussi à adapter la machine pour réaliser des prévisions météorologiques.

