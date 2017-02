Des billets pour la première navette spatiale privée bientôt en vente en Russie!

Le prix d'un voyage suborbital à bord de la première navette spatiale privée russe se situera entre 200 000 et 250 000 dollars (entre 188 000 et 235 000 EUR), a annoncé à Sputnik Pavel Pouchkine, directeur général de la société russe CosmoCourse, créatrice de la navette.

« Pour l'instant, le prix du billet n'a pas changé, il peut être revu après la fin de l'étape préparatoire. Nous préciserons le prix et ouvrirons la réservation des billets après le début des tests autonomes en 2018 », a indiqué M. Pouchkine, ancien spécialiste du Centre de production et de recherche spatiale russe Khrounitchev.

Les organisateurs du projet pourraient inviter des acteurs, des hommes politiques et d'autres personnalités à devenir touristes de l'espace. Mais la navette n'emportera pas de passagers lors de son premier vol d'essai, d'après lui.

La société privée CosmoCourse crée une navette suborbitale destinée au tourisme de l'espace dans le cadre de la fondation des innovations russe Skolkovo. Le premier vol commercial est programmé pour 2020, d'après le site officiel de CosmoCourse.

La navette transportant six passagers et un instructeur décollera depuis le cosmodrome russe de Kapoustine Iar, dans la région d'Astrakhan, et volera à 180-220 km d'altitude. L'excursion dans l'espace se déroulera donc à la même altitude que le vol du premier cosmonaute de l'histoire Iouri Gagarine. Le coût total du projet s'élève à 150 millions de dollars (141,3 M EUR).

Les futurs touristes spatiaux devront passer un examen médical et un cours d'entraînements de trois jours pour pouvoir effectuer un vol de 15 minutes dont cinq ou six minutes en apesanteur.

