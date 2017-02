Un gigantesque lac de carbone découvert sous le supervolcan de Yellowstone

Un gigantesque réservoir de carbone a été découvert sous le supervolcan de Yellowstone dans l'ouest des États-Unis. D'une superficie évaluée à 1,8 millions de kilomètres carrés, ce lac préhistorique gît à une profondeur de près de 350 kilomètres. Les chercheurs ont pu le localiser grâce aux données recueillies à l'aide de 583 capteurs sismiques, lit-on sur le site de l'université Royal Holloway de Londres (RHUL).

Le centre du lac se trouve sous le célèbre supervolcan de Yellowstone, dans la couche supérieure du manteau terrestre, qui est caractérisée par des températures très élevées. Les scientifiques estiment que le réservoir s'est formé suite à un changement tectonique de la plaque pacifique.

L'étude en question a démontré que le volume de carbone contenu dans la couche supérieure du manteau pourrait atteindre 100 000 milliards de tonnes, ce qui est bien supérieur aux évaluations précédentes. À titre de comparaison, l'émission globale de carbone dans l'atmosphère terrestre enregistrée en 2011 s'est élevée à près de 10 milliards de tonnes.

En avril 2015, des chercheurs de l'Université de l'Utah ont découvert un réservoir de magma capable de combler plus de 11 fois l'étendue du Grand Canyon sous le supervolcan de Yellowstone. De telles découvertes devraient permettre aux scientifiques de mieux appréhender les risques sismiques et volcaniques.

