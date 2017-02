Le Nokia 3310 est bientôt de retour!

Le blogueur américain Evan Blass, qui dévoile régulièrement des infos sur les gadgets dernier cri avant leur présentation officielle, a annoncé le retour du Nokia 3310, ce modèle si cher aux cœurs de ceux qui aiment les téléphones simples et fiables.

Selon l'information publiée sur le site VentureBeat, la société finlandaise HMD Global, qui détient les droits sur la marque Nokia, présentera une version moderne du Nokia 3310 lors du Mobile World Congress qui se tiendra à Barcelone fin février.

Bien que les caractéristiques et les photos du nouveau portable n'aient pas encore été dévoilées, les fans du Nokia 3310 espèrent que l'appareil héritera des meilleurs aspects de son illustre prédécesseur : une batterie avec une grande capacité, un coffret résistant aux chocs et bien sûr un prix raisonnable. Selon Evan Blass, l'appareil coûtera environ 59 euros.

Le 13 décembre 2016, Nokia a dévoilé deux téléphones à claviers avec un minimum de fonctions et une grande batterie. Selon HMD Global, ces nouveaux modèles de téléphones fiables avec une interface familière intéresseront les personnes qui ont besoin de rester connectées pendant une longue période de temps.



