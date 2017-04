Trois astronautes de l’ISS atterrissent au Kazakhstan (VIDEO)

La capsule du vaisseau spatial russe Soyouz MS-02 s'est posée lundi à 147 km de la ville kazakhe de Jezkazgan, ramenant sur Terre trois membres d'équipage de la Station spatiale internationale (ISS), a annoncé le Centre russe de contrôle des vols (TsOuP).

L'équipage de la 50e expédition de l’ISS est de retour sur Terre. L'équipage de la 50e expédition de l’#ISS est de retour sur Terre. https://fr.sputniknews.com/ Publié par Sputnik France sur lundi 10 avril 2017

Les cosmonautes russes Sergueï Ryjikov et Andreï Borissenko et l'astronaute américain Robert Shane Kimbrough ont ainsi achevé leur mission spatiale de 173 jours.

ЕСТЬ ПОСАДКА! Сегодня, 10 апреля, в 14:21 мск спускаемый аппарат пилотируемого корабля «Союз МС-02» с космонавтами Андр… Publié par Роскосмос sur lundi 10 avril 2017

La station orbitale est actuellement pilotée par le Russe Oleg Novitski, l'Américaine Peggy Whitson et le Français Thomas Pesquet.

Le 20 avril prochain, deux autres membres d'équipage, le Russe Fiodor Iourtchikhine et l'Américain Jack Fisher, s'envoleront pour l'ISS à bord du Soyouz MS-04. Leur vaisseau, qui décollera depuis le cosmodrome de Baïkonour, au Kazakhstan, emportera en outre une charge utile de 70 kg.

