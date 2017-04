Des chercheurs comptent accéder au manteau terrestre

Les spécialistes de l'Agence japonaise de sciences et technologies de la mer et de la Terre (JAMSTEC) s'apprêtent à réaliser un projet ambitieux. Selon la chaîne CNN, après un test préliminaire, ils comptent commencer le forage de la croûte terrestre pour ensuite accéder au manteau.

© Photo. Pixabay Des traces de la croûte terrestre primaire découvertes

Pour réaliser leurs plans, les chercheurs ont l'intention d'utiliser le système de forage Chikyu dont les capacités en matière de forage de la croûte océanique sont beaucoup plus performantes que sur d'autres navires.

Comme la largeur de la croûte est de cinq ou dix kilomètres, le processus devra comprendre trois étapes : d'abord l'appareil atteindra la profondeur de quatre kilomètres, puis il parcourra encore cinq kilomètres dans la croûte pour ensuite permettre aux scientifiques de collecter les échantillons du manteau.

Le test préliminaire sera réalisé au large des îles hawaïennes en septembre prochain. Le calendrier n'est pas encore établit, la chercheuse Natsue Abe a signalé que le forage pourrait débuter en 2030. Les littoraux du Costa Rica et du Mexique sont également considérés comme des lieux potentiels pour la tenue de cette expérience particulière.

La mission est lancée pour étudier le manteau de la Terre, prédire l'activité séismologique est une tâche très importante pour les Japonais. En outre, les scientifiques comptent mieux comprendre les particularités de la frontière entre la croûte et le manteau. Les échantillons géologiques seront capables de clarifier l'histoire de la Terre.

