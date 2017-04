Mâchez bien, votre gomme vous sauvera la vie!

Des chercheurs américains ont élaboré une gomme qui pourrait contribuer à détecter une des maladies les plus dangereuses de notre époque, le cancer, lit-on dans le journal britannique Daily Express.

Les créateurs de ce « dispositif », la compagnie américaine biotechnique Volatile Analysis et l'organisation à but non lucratif Hudson Alpha, espèrent qu'une telle gomme sera disponible dès l'année prochaine.

© AP Photo/ Stephan Savoia Les médecins russes testent un outil détectant le cancer avec 100% de certitude

D'après eux, ce chewing gum sera capable de détecter le cancer pancréatique, le cancer du poumon ainsi que celui du sein.

De fait, dès qu'une personne se met à mâcher une gomme, elle absorbe des éléments chimiques connus comme des « volatiles », retrouvés dans notre salive. Après 15 minutes du mâchement, le chewing gum pourrait être envoyé pour des analyses permettant de comprendre s'il contient des substances chimiques produites dans le corps quand une personne est atteinte d'un cancer.

Selon Katherine Bazemore, la présidente de Volatile Analysis, chaque type de cancer est caractérisé par divers éléments volatiles.

« Du point de vue technique, une gomme comprend des volatiles. Chaque maladie a différentes substances chimiques qui sortent quand on respire. Un chewing gum est assez fort pour résister au mâchement durant 15 minutes et être ensuite examiné par des scientifiques, ce qui permettrait de remplacer des prises de sang et d'urine », a-t-elle conclu.

Actuellement, ce «dispositif » médical est testé par des spécialistes.

