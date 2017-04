La NASA découvre des signes de vie extraterrestre sur une lune de Saturne

La NASA annonce la découverte de molécules d'hydrogène sur Encelade, un des satellites de Saturne, ce qui pourrait indiquer la présence d'une vie extraterrestre dans le Système solaire.

Ainsi, Encelade abrite des composés chimiques qui seraient un signe important de présence de la vie, ce qui signifie que des êtres vivants pourraient se trouver sous son dôme glacial.

La découverte surprenante a été rendue possible grâce à la mission Cassini qui a survolé une vaste étendue d'eau, à la surface d'Encelade. Après ce vol, des échantillons d'eau ont été collectés pour ensuite être envoyés sur Terre et être étudiés.

Selon les informations diffusées par les spécialistes de la NASA, une forme d'énergie chimique qui pourrait générer la vie semble exister sur ce satellite. Les éruptions sur Europe, un satellite du Jupiter, serait une preuve supplémentaire, indiquent les chercheurs.

« C'est la situation la plus proche jamais détectée, afin d'identifier un lieu doté de certains éléments nécessaires pour un environnement habitable. Ces résultats démontrent la nature interconnectée des missions scientifiques de la NASA qui nous rapprochent de la réponse de savoir si nous sommes réellement seuls ou pas », indique le responsable du Département des missions de la NASA à Washington Thomas Zurbuchen.

L'étude réalisée a révélé l'évidence de la présence de molécules d'hydrogènes dans les échantillons de vapeurs et dans les particules en provenance du satellite de Saturne. Les scientifiques estiment que ces molécules pourraient provenir de réactions hydrothérmales entre la roche chaude et l'eau au-dessous de la croûte de glace du satellite.

Sur Terre, ce processus fournit de l'énergie aux écosystèmes retrouvés près des sources hydrothérmales.

