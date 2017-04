Le secret des lacets qui se desserrent dévoilé par des scientifiques

Des scientifiques de l'université de Californie à Berkeley aux États-Unis ont effectué des recherches pour expliquer pourquoi les lacets de chaussures de sport se desserrent si souvent. Les résultats de l'étude ont été publiés sur le site Web du centre de recherche.

Les physiciens ont étudié des enregistrements vidéo au ralenti du mouvement du pied sur un tapis de course et ont mesuré la charge que le laçage subit à l'aide des détecteurs. Il se trouve que les frappes du pied contre le sol pendant la course desserrent le nœud et que la force d'inertie tire les lacets de différents côtés, ce qui fait que les lacets se desserrent.

D'après les scientifiques, la description précise de ce processus pourrait aider à mieux comprendre les particularités de la mécanique des structures nodales qui sont communes dans la macro et le microcosme (par exemple, l'hélice de l'ADN).

