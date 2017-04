La Russie a signé un contrat pour l’expédition des touristes vers l’ISS

La plus importante des sociétés russes du secteur spatial, RKK Energuia, a signé un contrat dans le domaine de tourisme spatial avec la société américaine Boeing. Conformément à ce contrat, la Russie a vendu cinq places pour les vols de touristes vers la Station spatiale internationale (ISS). Cela a été annoncé le vendredi 14 avril par le président de la société RKK Energuia, Vladimir Solntsev. De même, il a indiqué que le montant de la transaction n'avait pas été précisé.

« Nous avons déjà mis en place un accord avec Boeing pour développer le tourisme spatial. À ce jour, nous avons signé un contrat où nous vendons, en conséquence, les cinq premières places », a-t-il annoncé lors d'une réunion du Conseil d'experts pour l'industrie spatiale de la Douma d'État.

© Sputnik. Ramil Sitdikov Un robot spatial devrait être lancé vers l'ISS en novembre 2020

Par ailleurs, le président de la société a ajouté que la question du remplacement et du développement du secteur russe sur ISS est très important. Il a proposé de transformer les modules russes de l'ISS se trouvant sur orbite depuis longtemps en hôtels spatiaux.

« Les modules FGB « Zarya » sont utilisés depuis déjà 25 ans et ont beaucoup servi, leur utilisation afin de mener des travaux scientifiques sérieux étant devenue moins appropriée. Pourquoi ne pas les transformer en hôtels de l'espace, en quelque sorte? », se demande M. Solntsev.

Auparavant, il a été annoncé que RKK Energuia avait formé le premier centre russe de la réalité virtuelle (VR), destiné à la conception de la technologie spatiale.

