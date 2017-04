Un animal marin préhistorique inconnu découvert par un chasseur

Un fossile trouvé par le chasseur d'élans David Bradt a permis la découverte d'une nouvelle espèce d'élasmosaure, créature préhistorique marine qui vivait il y a 70 millions d'années.

Cette nouvelle espèce d'élasmosaure est décrite dans un article dans le Journal of Vertebrate Paleontology. La revue note que les élasmosaures avaient des cous extrêmement longs qui atteignaient une longueur de 5,4 mètres. Toutefois, le fossile découvert dans la réserve Charles M. Russell se distingue par son cou beaucoup plus court, de 2,3 mètres seulement.

Selon le paléontologue de l'Université de l'Alaska, Patrick Druckenmiller, le cou de l'élasmosaure peut être composé de 76 vertèbres. Quant à la découverte, les spécialistes n'ont compté que 40 vertèbres.

Les restes du reptile marin ont été trouvés en novembre 2010 dans la partie nord de l'État du Montana, dans une mer située à l'est des Montagnes Rocheuses, a précisé l'archéologue. D'abord, le chasseur a supposé que c'était le squelette d'un tricératops, car on trouve souvent des restes de ces derniers dans le nord-ouest des États-Unis.

Le reptile ancien a été nommé d'après le nom du chasseur et de la tribu d'Indiens locaux — Nakonanectes bradti.

Selon les archéologues, les élasmosaures mesuraient 14 mètres de long et pesaient 2 tonnes. Doté d'un grand corps et de quatre palmes en guise de membres, plus de la moitié de sa longueur était due au cou, qui comportait plus de 70 vertèbres, soit plus que tout autre animal. Sa tête était relativement petite en comparaison avec son corps et ses mâchoires étaient dotées de nombreuses dents. Des fossiles de cette espèce ont été découverts partout dans le monde.

