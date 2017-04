De la vie sur une lune de Saturne? L’explication des chercheurs russes

La NASA a découvert des molécules d'hydrogènes dans des échantillons de vapeur et dans des particules en provenance d'Encelade, un des satellites de Saturne.

« S'il y a de la vie, elle est probablement au niveau des microbes, c'est-à-dire qu'il s'agit d'organismes unicellulaires », estime Vladislava Ananievna, chercheuse de l'Institut de recherche spatiale de l'Académie des sciences de Russie.

Selon elle, la découverte permettra de répondre à deux questions importantes: est-ce que la vie existe dans l'univers hors la Terre, et quelle est la possibilité d'apparition spontanée de la vie.

« Si la vie naît (…) existe sur Encelade, on peut la trouver dans d'autres endroits », a résumé Vladislava Ananievna citée par la chaîne de télévision russe NTV.

Auparavant, la NASA a annoncé avoir découvert des molécules d'hydrogène sur Encelade, un des satellites de Saturne, ce qui pourrait indiquer la présence de vie extraterrestre dans le Système solaire.

La découverte a été rendue possible grâce à la mission Cassini qui a survolé une vaste étendue d'eau à la surface d'Encelade. Après ce vol, des échantillons d'eau ont été collectés pour ensuite être envoyés sur Terre et étudiés.

© Sputnik. La NASA découvre des signes de vie extraterrestre sur une lune de Saturne

