Les archives du monde sauvegardées en Norvège en cas d'apocalypse

La Réserve mondiale de semences du Svalbard, en Norvège, a un nouveau voisin : un bunker conçu pour la sauvegarde numérique des données mondiales en cas de destruction de l'humanité. Se trouvant dans une ancienne mine de charbon désaffectée, sur la montagne Longyearbyen, cet abri offre des conditions de stockage idéales.

D'après un communiqué diffusé par la société Piql qui gère le projet Arctic World Archive, il doit permettre aux gouvernements, organisations, mais aussi aux entreprises et particuliers de copier leurs informations et données les plus importantes dans un lieu sûr. Les gouvernements brésiliens et mexicains y ont déjà archivé quelques éléments de leur histoire, comme leur constitution.

Pour le moment, l'Arctic World Archive est hébergé par la Réserve mondiale de semences, qui contient les graines de toutes les cultures vivrières de la planète, mais Piql prévoit d'aménager une zone à part, avec sa propre porte d'entrée.

Les données contenues dans le bunker ne sont pas archivées sur des disques durs, mais « imprimées » sur des pellicules photosensibles conçues pour être conservées au moins 500 ans. Il est à souligner que la montagne Longyearbyen est située dans une zone démilitarisée, c'est-à-dire sans aucune présence militaire (ni homme, ni matériel), ce qui accroît la sécurité.

