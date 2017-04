YouTube teste un mode nuit, voici comment l'activer

Google est en train d'expérimenter la possibilité de changer en noir la couleur du fond sur YouTube. Pour le moment, le « mode sombre » n'est disponible que pour certains utilisateurs, car il s'agit d'une phase de test avant le déploiement généralisé.

Comme l'explique YouTube, le mode foncé « permet d'assombrir les surfaces claires de la page, et crée ainsi une luminosité idéale pour la nuit ». Le mode sombre est lié au navigateur et non au compte YouTube. Ainsi, si l'utilisateur l'active dans Chrome par exemple, il devra l'activer également dans Firefox ou un autre navigateur s'il en a plusieurs.

Pour essayer le mode nuit, il faut charger une page YouTube et activer la fenêtre développeur avec la séquence de touches Ctrl + Shift + i sur Windows (Option + Cmd + i sur macOS). Ensuite, aller dans l'onglet Console et taper la ligne de commande document.cookie="VISITOR_INFO1_LIVE=fPQ4jCL6EiE".

Il suffit ensuite de fermer la fenêtre développeur, d'actualiser la page, et de cliquer sur son image de profil pour faire apparaître l'option Mode Foncé dans le menu.

