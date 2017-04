Des scientifiques établissent un rapport entre les hernies dorsales et les smartphones

Des chercheurs américains ont constaté que de nombreux jeunes gens souffrent de nos jours de fortes douleurs dans le dos et de violentes migraines. Après avoir réalisé une étude plus détaillée, ils ont découvert que la plupart de leurs patients souffraient de hernies dorsales dont l'apparition avait été provoquée par l'utilisation régulière des smartphones.

Ainsi, d'après les scientifiques, les gens qui passent beaucoup de temps avec leur portable à la main sont obligés d'incliner leur tête, ce qui augmente ainsi la compression sur la colonne vertébrale. Donc, lorsqu'une personne se tient debout, sa tête pèse environ 4,5-5,5 kilos, tandis que lorsqu'elle incline la tête de 60 degrés, la pression serait aussi puissante que si elle pesait 27 kilos.

Pour éviter de nombreux problèmes de santé, le professeur Lanman et ses collègues conseillent vivement aux utilisateurs des smartphones de réduire la fatigue imposée au cou. Ainsi, par exemple, lorsque vous écrivez des messages, il est conseillé de tenir votre portable devant vos yeux, une position qui ne nécessite pas forcément l'inclinaison de la tête.

De même, les spécialistes recommandent de taper des textos en utilisant les deux mains ce qui diminuerait la pression sur la colonne vertébrale.

