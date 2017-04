La NASA découvre une fracture dans l’un des plus grands glaciers du Groenland

D'après des experts, une fracture apparue dans le glacier Petermann, l'un des plus grands glaciers du Groenland, pourrait causer le détachement d'une grande « île » glaciaire et, éventuellement, une élévation du niveau de la mer, relate le Washington Post.

From today's #IceBridge flight: A closeup shot of the new rift on Petermann Glacier's ice shelf, NW Greenland. pic.twitter.com/mb0hYO8Zlm — NASA ICE (@NASA_ICE) 14 апреля 2017 г.

Des photos de la fracture ont été prises par des avions de la NASA dans le cadre du programme de suivi de l'état des glaces arctiques. Un scientifique néerlandais qui a étudié les photos du glacier prises de l'espace a été le premier à porter attention à la fracture. Les experts n'ont pas encore établi pourquoi une telle fracture était survenue au centre du glacier, et non pas à ses extrémités, ce qui est atypique selon eux.

From today's #IceBridge flight: Portion of the newly identified rift on Petermann Glacier's ice shelf (straight feature near bottom center) pic.twitter.com/kmeQoik8ZO — NASA ICE (@NASA_ICE) 14 апреля 2017 г.

Une nouvelle fissure est apparue dans le voisinage de la première. Si ces deux fractures se rejoignent, la faille couvrira la moitié de la longueur du glacier, ce qui à son tour pourrait mener au détachement de sa partie.

En 2010 et 2012, des « îles » de glace se sont déjà détachées du glacier Petermann, la surface d'une de ces « îles » faisant plus de 250 m2. D'après un employé du Service géologique du Danemark et du Groenland Jason Box, en cas de nouvelle fissure, la surface de la partie détachée du glacier sera de 130 à 180 m2.

