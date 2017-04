Comment chassaient les tigres à dents de sabre et les loups sinistres?

© Photo. Pixabay Les scientifiques identifient le prédateur le plus perçant sur Terre

Des traces de lésions sur des os de tigres à dents de sabre et de loups sinistres, principaux prédateurs de l'époque glaciaire, ont aidé des chercheurs à tout savoir sur leurs procédés de chasse et à comprendre quelles étaient les blessures mortelles qu'ils avaient subi, lit-on dans un article de la revue Nature Ecology & Evolution

Les chercheurs ont constaté une nette différence quant à la fréquence des lésions osseuses de ces deux grands prédateurs de l'époque glaciaire et à l'emplacement de ces lésions. Ces différences semblent refléter la différence dans leurs stratégies de chasse, explique Caitlin Brown ce l'Université de Californie à Los Angeles.

Mme Brown et ses collègues ont décidé de vérifier si la stratégie générale et la manière de chasser des prédateurs avaient influé sur les blessures qu'ils ont reçues lors de la chasse. Pour ce faire, ils ont étudié les restes de deux espèces de prédateurs, les Smilodon fatalis (tigres à dents de sabre) et les Canis dirus (loups sinistres).

​Ces deux espèces étaient aux absolument antipodes : les félins chassaient de grands animaux en procédant par embuscade et en se jetant sur leur victime pour tenter de lui mordre le cou, alors que les loups choisissaient leur victime parmi les herbivores moyens, en les poursuivant et les traquant.

Ces manières se reflétaient effectivement sur les lésions remarquées sur les os des prédateurs. Les tigres à dents de sabre avaient reçu le plus souvent des lésions au niveau de la colonne lombaire, des épaules et des pattes de derrière, alors que les loups avaient plutôt des lésions au niveau des chevilles, des os des pattes d'avant et de derrière, mais ils souffraient aussi de déchirures ligamentaires et de fractures du cou.

Cela confirme les hypothèses concernant la manière de chasser de ces prédateurs. Les tigres à dents de sabre recevaient des blessures lorsqu'ils n'arrivaient pas à immobiliser la victime avec leurs pattes d'avant et qu'elle les repoussait ou s'abattait sur le félin en lui brisant la colonne vertébrale. Les loups sinistres, pour leur part, se cassaient le cou lorsque leur victime secouait la tête en essayant de se libérer et se cassaient les pattes et se déchiraient les ligaments en trébuchant lors de la poursuite.

